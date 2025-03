Liberoquotidiano.it - "Dov'era Stefania Cappa quando è morta Chiara Poggi"

Le gemelletornano nelle cronache del delitto di Garlasco. Con la riapertura del caso e i relativi accertamenti su Andrea Sempio, anche le due cugine disaranno riascoltate dalla procura. E un super testimone le accusa. Anzi, ad essere precisi, accusa. "L'ho vista vicino casa il giorno del delitto" Il nome divenne già citato nelle cronache di quanto accaduto da un testimone, Marco Muschitta, tecnico dell'Asm (Impianti e Servizi Ambientali Spa). L'uomo aveva raccontato che la mattina dell'omicidio di, tra le 9.30 e le 10, mentre stava effettuando un controllo alle centrali dell'acqua a Garlasco, in via Pavia, vicino alla casa di via Pascoli, aveva notato una bicicletta: "A bordo c'era una ragazza con i capelli biondi a caschetto, indossava occhiali da sole scuri a mascherina, come quelli di moda.