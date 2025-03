Ilgiorno.it - "Dove sono i fondi per la sicurezza?"

"Questa è l’attenzione che Regione Lombardia assegna alla provincia di Sondrio e in particolare Fratelli d’Italia, che dellafa propaganda quotidianamente in maniera demagogica". La dura considerazione è del segretario provinciale Pd Michele Iannotti e fa riferimento al finanziamento sfumato "a favore dei Comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di Polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli destinati alla Locale". Su 299 progetti presentati a livello regionale, 99risultati finanziati, due inammissibili e 198 ammissibili, ma non finanziati per mancanza di risorse economiche a disposizione, tra questi, appunto, quelli provenienti dalla nostra provincia. "Il 66% dei progetti presentati non è stato finanziato - prosegue Iannotti - il risultato dell’assegnazione delle risorse certifica il fallimento di Regione Lombardia e di tutto il centrodestra lombardo nell’attuazione delle politiche sulla".