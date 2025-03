Inter-news.it - Dovbyk affonda il Lecce! La Roma strappa tre punti d’oro

La, con non poche difficoltà, sbanca il Via del Mare e si porta a casa treper la corsa all’Europa. Il match in Puglia è terminato 1-0 per i capitolini. PAREGGIO – Si è chiusa con il risultato di 0-1 la sfida al Via del Mare tra. Partita molto equilibrata in Puglia, con lache dopo 9? minuti conclude la prima azione pericolosa con Angelino che calcia di poco al largo. Al 15? ci prova anche ilcon Johann Helgason che calcia alla sinistra del portiere. Al 21? altro allarme per la porta delcon Falcone che si stende e manda in angolo un buon tiro rasoterra di Manu Kone. Nella ripresa succede poco, con i padroni di casa che provano a rendersi pericolosi con Nikola Krstovic che dalla lunga distanza prova a calciare in porta. Al 71? però, doccia gelida per ilcon Mancini che trova prima la via del gol e dopo pochi secondi l’intervento del VAR gli annulla tutto.