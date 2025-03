Chiccheinformatiche.com - Dottori e insegnanti obsoleti entro 10 anni? Lo dice Bill Gates

Durante una recente partecipazione al The Tonight Show della NBC, ospite del comico Jimmy Fallon,ha espresso previsioni audaci sul futuro dell’intelligenza artificiale generativa, ipotizzando un impatto profondo sul mondo del lavoro e sulla vita di tutti i giorni. Secondo il co-fondatore di Microsoft,i prossimi diecil’intervento umano potrebbe diventare superfluo “per la maggior parte delle mansioni”.ha osservato che, al momento, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale resta ancora “limitato” in alcuni settori, dove la presenza e la competenza umana risultano fondamentali. Tuttavia, ha lasciato intendere che questa realtà è destinata a cambiare profondamente:il prossimo decennio, prevede un’IA gratuita e pervasiva, in grado di offrire “consigli medici eccellenti e insegnamenti di altissimo livello” accessibili a chiunque.