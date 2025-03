Dorival saccheggiato come allenatore del Brasile dopo l’Argentina Humbling Jorge Jesus secondo quanto riferito il favorito da prendere

Leggi su Justcalcio.com

Il Selecao ha perso 4-1 per i loro archivi di Arcidia a Buenos Aires martedì, scatenando la speculazione che Dorival Júnior sarebbe stata sollevata dalle sue funzioni. E la Confederazione del calcio brasiliano (CBF) ha confermato la sua partenza in una breve dichiarazione di venerdì. Ha letto: "La confederazione calcistica brasiliana annuncia che l'allenatore Dorival Júnior non sarà più responsabile della squadra nazionale brasiliana. Il consiglio ringrazia il professionista e gli augura il successo nella sua continua carriera. D'ora in poi, il CBF lavorerà per trovare un sostituto.