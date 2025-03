Sport.periodicodaily.com - Dorival Jr non è più allenatore del Brasile. E’ caccia al successore

Leggi su Sport.periodicodaily.com

All’indomani dell’umiliante sconfitta per mano dell’Argentina nel match valido per le qualificazioni al Mondiale 2026, la Federazione Brasiliana ha deciso di esonerare il ctJr con effetto immediato ed è già all’opera per individuare il. ILSILURAJR: IL COMUNICATOL’ufficialità è arrivata dopo una riunione d’urgenza convocata dai vertici della Federcalcio carioca che non hanno tollerante il mortificante 1-4 inflitto dai rivali di sempre dell’Argentina. E’ stato lo stesso presidente, Ednaldo Rodriguez, a darne comunicazione: “Ci siamo incontrati conJunior e anche con Rodrigo Caetano, quì accanto, e la Cfb, in questo m omento, annuncia di aver chiuso il ciclo diJunior. Siamo molto grati per il lavoro che ha svolto davanti alla nazionale brasiliana e gli auguriamo ogni successo e nuove sfide nella sua carriera.