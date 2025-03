Ilnapolista.it - Dorival esonerato da un Brasile alla deriva, solo Ancelotti può salvarlo (The Athletic)

Junior è statodall’incarico di ct deldopo poco più di un anno dall’inizio del suo operato. Fatale la sconfitta 4-1 contro l’Argentina nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.Nel comunicato della federazione si legge:Il consiglio ringraziae gli augura successo nel prosieguo della sua carriera. D’ora in avanti, la federazione lavorerà per trovare un sostituto.JuniordalSecondo un’analisi di The, i problemi delsono sì legati all’allenatore uscente, ma specialmente al modo di giocare della nazionale già dfine dei Mondiali in Qatar:Ilera in difficoltà all’inizio del 2024. Avevano nominato l’inesperto Ramon Menezes allenatore ad interim, poi un’altra soluzione temporanea, Diniz, mentre cercavano di strappare il sì diprima della Copa America della scorsa estate.