Ilrestodelcarlino.it - "Donne e sport", mostra firmata. Carolina Morace

Da Bruxelles a Macerata. Oggi a mezzogiorno nelle sale espositive GABA.MC in piazza Vittorio Veneto viene inaugurata lafotografica "in Europa". Si tratta di 27 immagini, un’atleta per ogni Paese membro, per raccontare una storia che va oltre i risultati agonistici ma evoca temi come il pregiudizio, l’uguaglianza, il diritto, la dignità, l’educazione e il professionismo. All’inaugurazione parteciperanno insieme all’europarlamentare del Movimento 5 Stelle(foto), promotrice dell’iniziativa, i consiglieri comunali pentastellati, Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti. L’esposizione è stata presentata, per la prima volta, lo scorso dicembre al Parlamento europeo a Bruxelles alla presenza del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. La selezione delle immagini narradi epoche differenti, impegnate in discipline diverse.