Lanazione.it - Donna uccisa dal marito, trovati in casa test di gravidanza. Il fratello di Laura: “Voleva lasciarlo”

Leggi su Lanazione.it

Spoleto (Perugia), 29 marzo 2025 – Forseera incinta. È recluso al carcere di Maiano Gianluca Romita, il 48enne che deve rispondere di omicidio volontario dopo aver confessato di aver ucciso a Spoleto la mogliePapadia, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi. Prende piede infatti l’ipotesi della premeditazione su cui gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza. L’uomo mercoledì pomeriggio nell’interrogatorio è apparso piuttosto lucido ed in base ad una prima ricostruzione dei fatti l’ipotesi è quella di un gesto d‘impeto scattato durante una discussione tra la coppia finita in tragedia. Ed è proprio dal racconto del 48enne che la Procura e gli agenti del commissariato di polizia sono partiti per ricostruire i fatti, ma ci sarebbero diversi aspetti da chiarire. Si parla di strangolamento, sul collo della ragazza sono statisegni evidenti.