Donna di 48 anni muore in una casa di cura ad Arezzo dopo l'anestesia: doveva sottoporsi a un intervento

Tragedia in unadiprivata ad, dove unadi 48, Roberta Mazzuoli, è deceduta in circostanze ancora da chiarire. La, originaria di Abbadia San Salvatore (Siena) e dipendente di un supermercato di Piancastagnaio, si trovava nella struttura per unagli occhi ma non si sarebbe più risvegliata dal.Il decesso è avvenuto venerdì 28 marzo. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di, dove potrebbe essere sottoposta ad accertamenti diagnostici per stabilire le cause della morte o, in caso di indagine, a un’autopsia.La notizia ha scosso profondamente la comunità di Abbadia San Salvatore, dove Roberta era molto conosciuta. Madre di un figlio, viveva con il compagno e aveva una vita attiva nel suo paese. Restano ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato alla sua morte.