Ilrestodelcarlino.it - ‘Dona un battito’. Domus Coop cerca fondi per quattro defibrillatori

Un piccolo gesto che può salvare una vita. È questo il cuore della raccolta, dal titolo #Donaunbattito, lanciata dallaper acquistaredestinati alle suestrutture. L’obiettivo è raccogliere 8mila euro entro il 19 maggio. "Da anni il nostro desiderio era quello di dotare i nostri servizi frequentati ogni giorno da bambini, giovani e anziani, di questi dispositivi essenziali – spiega Massimo Fabbri, presidente dellaerativa –. Non saranno solo a disposizione dellaerativa ma accessibili anche alla cittadinanza". La, nata nel 1982, accoglie minori, mamme e adulti con disabilità psichica per migliorarne la qualità di vita e favorirne l’integrazione sociale. Le sedi sono in via Tovini, via Barsanti, via Correcchio e via Pacchioni. "Donare è facile – sottolinea Gianni Matteucci, referente dell’ufficio fundraising dell’ente – e per ogni contributo è prevista una ricompensa sotto forma di gadget.