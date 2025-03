Ilfattoquotidiano.it - Don Marelli, almeno 15 ragazzi coinvolti nel caso degli abusi sessuali. La rabbia delle famiglie per la chat della parrocchia di Seregno

Sonoquindici ineldiche ha portato all’apertura nella primavera-estate del 2024 di un’inchiesta su don Samueleda parteprocura di Monza. Il prete, classe 1976, per sette anni responsabileFondazione diocesana per gli oratori milanesi, è indagato dagli inquirenti brianzoli ed è sotto processo canonico da parteCuria di Milano, che a breve chiuderà il processo canonico sui comportamenti del sacerdote durante i campi estivi. Docce con gli adolescenti, foto hot, palpeggiamenti e anche insulti. La notiziadue indagini, quellaCuria (partita con estremo ritardo rispetto alle prime segnalazioni) e quellaprocura di Monza (scattata dopo la prima denuncia a cui ne sono seguite altre), non placa lae la delusione