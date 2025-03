Laspunta.it - Don Luigi Ciotti incontra i giovani di Ciampino

Mattinata all’insegna della legalità presso la sala consiliare P. Nenni di. Ad accogliere Don, il fondatore di “Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie” e Giampiero Cioffredi, responsabile di Libera Lazio, studenti e studentesse del liceo Volterra – dove è presente un presidio di Libera -, ragazzi e ragazze del gruppo scout Agesci2, autorità civili, religiose e militari e tanti cittadini accorsi.Doncon gli scout Agesci. Sotto l’aula del Consiglio Comunale gremita“Un’occasione importante – commenta la Sindaca Emanuela Colella – per sviluppare una cittadinanza attiva e responsabile, che sappia riflettere sui fenomeni criminali, capire come contrastarli e favorire una cultura della legalità. È un immenso onore ospitare qui aDon, che ringrazio di cuore per aver accolto il nostro invito.