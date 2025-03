Anteprima24.it - Don Enzo, l’ultimo viaggio: Grati per la tua edificante testimonianza

Tempo di lettura: 3 minuti“Con lo sguardo rivolto a Gesù Crocifisso, è ritornato alla casa del Padre Mons. VincDe Stefano, Vicario Generale Emerito.per il bene da lui ricevuto e per la suaSacerdotale, lo presentano al cuore Misericordioso di Dio, il fratello Gerardo, la cognata Marina Medugno, i nipoti Nicola, Franco, Maria e Francesco, i pronipoti ed i parenti tutti”. Così la Diocesi di Avellino ha tributato DonDe Stefano, Sacerdote che è stato una guida spirituale per tutta la comunità. A celebrare La Santa Messa esequiale il Vescovo Arturo Aiello, in una Cattedrale del Duomo affollata e commossa, ricordando cme l’erdeitè di don, fatta di fede, amore e solidarietà, continuerà a ispirare future generazion Il Sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo e l’Amministrazione Comunale tutta esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di don, sacerdote della parrocchia di Sant’Ippolisto Martire di Atripalda dal 2001 al 2015: “Donha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità, mostrando sempre vicinanza e fede a tutti i cittadini”.