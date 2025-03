Ilrestodelcarlino.it - Domani si vota per i comitati di quartiere ‘Chiamati’ anche oltre 2mila ragazzi under 18

I quartieri di Forlì, dopo la riforma con cui si votò già quattro anni fa, sono diventati 21: in ognuno sarà presente un seggio dovere,dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 19, per scegliere i componenti del comitato. Per esprimere la propria preferenza (fino a due nomi, purché siano un uomo e una donna) è sufficiente un documento di identità: non serve la tessera elettorale. Hanno diritto al voto2.231minorenni, tra i 16 anni (compiuti il 13 dicembre 2024) e i 18, nonché 9.353 stranieri, chiamati a esprimere la preferenza perché residenti a Forlì da tre anni. Ecco l’elenco dei seggi. Centro Storico: ‘Casa del Donatore’, via Giacomo della Torre 7. Villafranca e San Martino in Villafranca: ‘Palazzone’ di Villafranca (ex istituto Agrario) via XIII Novembre 88. Roncadello, Branzolino, Barisano e San Tomè: Polisportivo comunale ‘Cimatti’, via Pasqualini 4.