Oasport.it - Domani la Gand-Wevelgem femminile. Italia a tre punte con Consonni, Balsamo e Longo Borghini

Punta ad un ruolo da protagonista l’nelladi, corsa nella quale si allineano ai nastri di partenza Chiara, Elisae Elisa, quello che, per usare un gergo calcistico, è un attacco a tredi assoluto valore. Continua la stagione delle classiche del Nord anche per il ciclismo. Si correla quattordicesima edizione della classica belga, gara in linea che si disputa ogni anno nel mese di marzo nella regione della Fiandre. Dal 2016 lafa parte del Women’s World Tour.La gara prende il via da Ypres, partenza prevista alle 13:20, e si conclude adopo 168,9 chilometri, arrivo stimato intorno alle 17:45. Ventiquattro le squadre presenti per un totale di 144 atlete che si daranno battaglia per decidere il nome di colei che succederà nell’albo d’oro a Lorena Wiebes, vincitrice dell’edizione 2024 davanti allene Elisae Chiara