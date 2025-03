Ilgiorno.it - Domani... Ghe pensi mi. Guanti, scopa e sacchi: "Ripuliamo via Ronchetto"

Era la battuta famosa del cavaliere milanese, interpretato dall’inimitabile Tino Scotti: “Ghemi”, tre parole (nome, cognome e targa) che dagli anni Cinquanta fanno parte della storia dello spettacolo, una formula con cui il personaggio meneghino si proponeva in modo spavaldo e pasticcione per risolvere ogni problema. Motto rispolverato da Legambiente BustoVerde e dai circoli Laudato Sì San Francesco e Busto-Gallarate per l’iniziativa in programmanel rione di Sacconago con l’invito ai cittadini a partecipare alla pulizia di via. "“Ghemi”- spiega Paola Gandini, presidente del circolo bustese di Legambiente - nella nostra iniziativa sta per impegno in prima persona non solo dei volontari delle associazioni ma anche dei cittadini, occasione per riscoprire l’importanza dell’azione individuale per contrastare l’inciviltà di chi purtroppo continua ad abbandonare rifiuti in giro, un gesto concreto per dimostrare che il rispetto della zona in cui si vive e la sua tutela parte proprio dai residenti.