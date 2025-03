Milanotoday.it - Docce pubbliche, colazione gratis per senzatetto due giorni alla settimana

Leggi su Milanotoday.it

per iche, martedì e venerdì, si presenteranno allecomunali di via Pucci a Milano (zona corso Sempione), riaperte a settembre del 2024. L'iniziativa è stata avviata dal mese di marzo, in modo sperimentale, attraverso la "co-progettazione" dei servizi diurni con.