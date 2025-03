Ilrestodelcarlino.it - "Dobbiamo fare tesoro degli errori e ritrovare i risultati"

"In queste ultime cinque gare abbiamo espresso un buon calcio, ma non siamo riusciti a concretizzare quanto fatto in campo, vuoi per qualche errore di gioventù, vuoi per qualche cartellino di troppo. Orafar virtù di questiperqueiche ci servono per raggiungere l’obiettivo". A parlare in casa Castelfidardo, quasi alla vigilia di un match importante come quello di domani, in casa, contro L’Aquila, è il preparatore dei portieri Sergio Zitti. Da quattro anni in biancoverde. "Castelfidardo è diventata ormai una famiglia. Mi trovo bene, un ambiente giusto. Mi sono trovato bene con tutti i tecnici: da Manoni, Mangiapane, Piccioni e poi in queste ultime tre stagioni con Giuliodori. Ho giornalmente a disposizione i portieri, per una media di 50’-60’, tanta roba, così si riesce a far crescere i ragazzi".