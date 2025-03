Agi.it - Djokovic in finale a Miami, parte la caccia al titolo numero 100 della carriera

AGI - Non sarà più la macchina vincentesua età d'oro, ma Novak, 37 anni, continua a mostrare le sue doti tennistiche e soprattutto a vincere. Sarà lui a giocarsi ladelMasters 1000 sfidando il 19enne ceco Jakub Mensik, 54esimo giocatore del mondo, che ha compiuto una piccola impresa eliminando il favorito del torneo, l'americano Taylor Fritz,4 del mondo, per 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/4). La performance diIl campione serbo, quinto nel raking Atp, ha liquidato il bulgaro Grigor Dimitrov con un agevole 6-2, 6-3. E adesso Nole punta a portarsi a casa il trofeo100sua leggendaria carriera: nella competizione maschile, lo precedono solo Roger Federer (103) e il detentore del record Jimmy Connors (109). Le parole del campione serbo "Dopo le Olimpiadi di Parigi (medaglia d'oro), che è stato il mio 99esimo, sapevo che ogni torneo in cui avrei gareggiato sarebbe stata un'opportunità per ottenere il 100esimo.