Djokovic e Mensik in finale al Miami Open, Nole a caccia del centesimo titolo in carriera

(STATI UNITI) (ITALPRESS) –a sorpresa nel “”, il secondo Masters 1000 della stagione, in scena sul duro dell’Hard Rock Stadium con un montepremi di 11.255.535 dollari. Nella serata di venerdì Novaksi era assicurato il primo pass per l’atto conclusivo: il campione serbo, testa di serie numero 4, ha sconfitto in semiil bulgaro Grigor Dimitrov, 14esima forza del seeding, con il punteggio di 6-2 6-3.E a sfidaresarà Jakub: il 19enne ceco, numero 54 del mondo, ha eliminato in semiTaylor Fritz, terza forza del tabellone e numero 4 Atp, per 7-6(4) 4-6 7-6(4) dopo due ore e 26 minuti di gioco. Un successo costruito sul servizio (25 gli ace) e sulla solidità negli scambi, conche a 19 anni e sei mesi diventa il terzo finalista più giovane nella storia del torneo, dietro solo Nadal e Alcaraz che andarono a giocarsi ila 18 anni e 9 mesi.