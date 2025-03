Djokovic appuntamento con la storia a Miami | in finale per il titolo numero 100

Leggi su .com

(Adnkronos) – Novaka caccia del 100esimodella carriera. Il tennista serbo ha raggiunto ladel Masters 1000 dibattendo Grigor Dimitrov in semicon il punteggio di 6-2, 6-3 e ora sfiderà il ceco Jakub Mensik nell’ultimo atto del torneo. Un vero e propriocon laper Nole, a secco di vittorie nel 2025 e che nel 2024 ha vinto soltanto un, l’oro conquistato Olimpiadi di Parigi contro Carlos Alcaraz, che però gli ha permesso di completare il ‘Career Golden Slam’. In Floridaha ritrovato forma e gioco, scacciando i tanti infortuni che ne avevano condizionato l’ultimo anno. Già nei quarti dicontro Lorenzo Musetti, si era visto il miglior Nole dell’anno. Letale al servizio (87% di prime messe in campo contro Dimitrov) e sempre lucido, il serbo non aveva lasciato scampo all’azzurro, ripetendosi poi nella sfida contro il bulgaro.