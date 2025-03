Ilrestodelcarlino.it - Diventare ‘pasturs’ per 2 settimane. Progetto di volontariato del Parco

IlPasturs, da non confondere con la Scuola di pastorizia, offre la possibilità di vivere da volontario per 2in un’azienda agricola nelnazionale delle Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna svolgendo molte delle mansioni quotidiane insieme al pastore. È necessario essere maggiorenni e compilare il modulo di adesione. Le candidature saranno successivamente visionate, e i soggetti contattati per un colloquio preliminare, alla fine dei quali sarà comunicato se si è stati selezionati e l’azienda agricola a loro assegnata. Al volontario viene inoltre richiesto di compilare un diario, in cui raccontare o disegnare le giornate trascorse in azienda. I racconti dei volontari sono raccolti nel ‘Diario del Buon Pastore’, dove protagonisti sono pecore, capre e cani da protezione insieme a pastori e alle famiglie che li hanno accolti.