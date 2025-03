Lanazione.it - Discoteca Class chiusa per 15 giorni, il titolare: «Paghiamo le colpe di altri»

Arezzo, 29 marzo 2025 – Quindicidi chiusura imposti dalla Questura per la125, di via Madonna del Prato. Il questore Maria Luisa Di Lorenzo, ha sospeso da ieri per due settimane, la licenza dell’attività. «Il provvedimento di sospensione è stato adottato in seguito degli incresciosi fatti turbativi per l’ordine e la sicurezza pubblica che si sono verificati nel corso degli ultimi anni e che hanno visto sempre come luogo protagonista il locale«, spiega la Questura in una nota. «Gli eventi verificatisi nel tempo hanno richiesto numerosi interventi da parte delle Forze di Polizia impegnate sul territorio, cagionando a più riprese il disturbo alla quiete pubblica. In questo caso, l’ordine del Questore trova la sua motivazione nell’esigenza di tutelare l’ordine pubblico, la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini, visto che allo stato dei fatti l’esercizio pubblico riveste carattere di gravità e allarme per la collettività e costituisce un oggettivo pericolo per la sicurezza pubblica».