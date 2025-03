Ilrestodelcarlino.it - Discarica fantasma, i rilievi Arpae: "Fiume ok, solo pochi rifiuti visibili"

Ci si mette in moto di buon mattino, le auto sono cariche di provette, bottiglie e marchingegni. C’è da intercettare una possibile minaccia: verificare che le plastiche, gli scarti di una generazione anni Settanta non abbiano iniziato a trovar casa nel Santerno. Tecnici diin campo, anzi in, ieri a Castel Del Rio e poi più giù, le acque risultano "prive disolidi, ad eccezione di 7 piccoli pezzi", alcuni dei quali sono "probabilmente riconducibili alla dispersione avvenuta nel Rovigo", spiegheranno poi in serata dall’Agenzia. In Vallata spaventano ogni giorno di più i possibili effetti dellatornata alla luce a Palazzuolo sul Senio, al di là del confine e piombata nel Rio Rovigo, un affluente diretto proprio delche attraversa l’Imolese. Sette tappe quindi, per fare un primo e check-up al, dalle cascate di Moraduccio fino alla diga di Borgo Tossignano.