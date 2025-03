Foggiatoday.it - Disastro rossonero, il Foggia ne prende quattro a Caserta: la zona playout si riavvicina

Leggi su Foggiatoday.it

Quella che solo poche settimane fa sembrava una pratica già archiviata, è diventata un obiettivo tutt’altro che raggiunto. Per la salvezza ildovrà sudare non poco. Avrebbe potuto arrivare alla sosta forzata di sabato prossimo (per l’esclusione della Turris dal campionato) con maggiore.