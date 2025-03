Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Juventus-Genoa 0-0: Yildiz sciupa a botta sicura – LIVE

Dopo le due gare delle 15, terza sfida in programma per la trentesima giornata del campionato diAChiuse le gare delle Nazionali, anche latorna in campo e, per il trentesimo turno del massimo campionato italiano, ospita il, squadra in ottima forma.Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.itTante novità in casa bianconera dopo l’esonero di Thiago Motta e l’ingaggio di Igor Tudor, che si è presentato ufficialmente a tifosi e addetti ai lavori giovedì scorso. Un ritorno del croato a Torino dopo l’esperienza da calciatore e quella da assistente di Andrea Pirlo nella stagione 2020/2021. E si prevedono novità anche dal punto di vista tattico, con la possibile difesa a 3, per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto, attualmente occupato dal Bologna di Vincenzo Italiano, che significa la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.