Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Como-Empoli 0-0: gol annullato a Goldaniga. Venezia-Bologna 0-0 LIVE

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, si torna in campo per la trentesima giornata del campionato diAFinalmente, dopo quindici giorni di stop a causa delle gare disputate dalle varie Nazionali in giro per il mondo, il campionato diA riprende la sua corsa e si riparte dalla trentesima giornata.Fabregas (LaPresse) – Calciomercato.itLa prima partita di cui ci occuperemo vede impegnate ile l’, uno scontro che vale una grande fetta di salvezza. I lariani, guidati in panchina da Cesc Fabregas, sono reduci dalla sconfitta esterna patita contro il Milan di Sergio Conceicao, mentre i tre punti mancano da un mese, quando sconfissero tra le mura amiche il Napoli di Antonio Conte. Di contro, i toscani dell’allenatore Roberto D’Aversa, distanti sette lunghezze dagli avversari di giornata, occupano il terzultimo posto in classifica e arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta sul campo del Torino, la quarta nelle ultime cinque partite disputate.