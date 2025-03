Calciomercato.it - DIRETTA | Napoli-Milan, la conferenza di Antonio Conte: seguila live

Leggi su Calciomercato.it

Le parole dialla vigilia del big match della 30a giornata di Serie A: segui latestuale su Calciomercato.itTerminata la pausa Nazionali, si torna in campo. E ilritrova tutti, recupera anche gli infortunati. David Neres, infatti, è in ballottaggio per un posto da titolare per. I dubbi disono almeno due, se non addirittura tre.Ladialla vigilia di(LaPresse) TvPlayOra è tornato tardi dal Sud America e il mister può contare su Spinazzola in grande spolvero sulla corsia di sinistra; poi c’è il dilemma Anguissa, rientrato dall’infortunio muscolare già a Venezia, poi partito per le qualificazioni Mondiali in Africa con il suo Camerun, senza mai scendere in campo. Si gioca il posto con Gilmour. E infine, Raspadori o Neres, ma la decisione cambierà tutto.