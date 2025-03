Juventusnews24.com - Diffidati Juve Genoa: un bianconero a rischio per la trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Di chi si tratta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: unper la prossimadi campionato allo stadio Olimpico dila formazione di RanieriOggi laospiterà ilin occasione della sfida valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore speciale per Tudor, che esordirà sulla panchina dei bianconeri.C’è un solosqualifica in vista del prossimo turno in programma all’Olimpicola. Sidi Andrea Cambiaso, che però non sarà convocato e pertanto non rischia di incappare in questa sanzione.Leggi suntusnews24.com