Spazionapoli.it - Di Lorenzo si carica per Napoli-Milan e svela un retroscena su Lukaku: “Dopo la Nazionale…”

Leggi su Spazionapoli.it

Giovanni Diha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali di DAZN a poco più di 24 ore dalla super sfida con ilin programma allo stadio Maradona Nel corso di un’intervista rilasciata in esclusiva sull’applicazione di DAZN, il capitano delGiovanni Diha parlato di numerosi temi alla vigilia del big match contro il. Gli azzurri devono ritrovare i 3 puntiun periodo difficile, con una sola vittoria tra febbraio e marzo. Non si potrà più sbagliare se si vorrà credere ancora nel sogno scudetto.Ilsue il rientro di Neres: parla diDiha subito parlato dei suoi compagni, daa Neres, che tornerà a disposizione, come annunciato da Antonio Conte in conferenza stampa.Ilsu:“Romelu è molto importante in campo e fuori dal campo, ha tanta esperienza e sicuramente questi gol in Nazionale gli hanno dato ancora più entusiasmo per tornare nel club e continuare a fare quello che ha fatto fino ad adesso.