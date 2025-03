Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «Neres è un giocatore importante per noi, ci è mancato ma l’arma in più è il gruppo»

Giovanni Di, capitano e difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn a meno di 24 ora dalla partita con il Milan. Per il capitano è stata l’occasione di ringraziare i tifosi anche per il murales a lui dedicato.«Siamo rientrati tutti da pochi giorni dopo gli impegni con le Nazionali – dice Di. Quando si torna, il tempo per preparare la partita è limitato, ma ci siamo allenati bene. La squadra sta bene, ilè quasi al completo e siamo pronti per affrontare al meglio questo finale di stagione».Sul murale dedicato a lui:«Mi ha fatto un certo effetto vedere un murale con il mio volto. È una sensazione speciale. Sono molto legato a questa città e sento sempre l’affetto e la passione dei tifosi, che cerco di ricambiare sia in campo che nella vita di tutti i giorni.