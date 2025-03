Anteprima24.it - Denuto si uccide a Poggioreale, salgono a 24 i suicidi

Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di nazionalità algerina d 32 anni si è ucciso ieri nel carcere dia 24 inegli istituti penitenziari dall’inizio dell’anno. È il settimo in dieci giorni e il terzoo in Campania (due sono avvenuti nella stessa struttura, il terzo nella Rems di San Nicola Baronia), con 398 tentativi dio complessivi. “Gli agenti penitenziari sono stanchi di tenere il conteggio delle morti in cella e fare da necrofori”, commenta Così Aldo Di Giacomo, segretario generale del S.PP. per il quale “si conferma l’identikit del detenuto suicida che abbiamo delineato in questi giorni, vale a dire per età sempre più giovane, che in media già nel 2024 si è abbassata alla fascia under 35enni, il 70% dei casi è straniero, con al primo posto detenuti maghrebini, per problemi mentali con l’aumento del 40% ditra detenuti a disagio psichico che non avrebbero dovuto trovarsi in istituti penitenziati, tra i tossicodipendenti che sono un terzo della popolazione carceraria.