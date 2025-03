Denunciano in tv col c… di fuori vogliono solo farsi vedere | le intercettazioni sessiste del presidente di Federginnastica

Leggi su Open.online

«Ginevra Parrini è una bella figa, è una bella figa (ride). C.D. mi ha scritto in un messaggino che lui non sa chi cazzo è ‘sta Parrini ma la farebbe(ride). Gli ho risposto: “Caro mio,perché è figa non si può farla». A poche ore dalla promessa di un «movimento rinnovato» e di un futuro a cui si guarda «in ottica diversa», il movimento di ginnastica ritmica sembra già essere punto a capo. E a fare tabula rasa dei buoni intenti sono alcune (o meglio altre)risalenti alle indagini del 2022 tra l’ex numero uno diGherardo Tecchi e l’attuale Andrea Facci, eletto all’unanimità l’1 marzo. Telefonate in cui, si può ben dire, quel cambio di passo annunciato sembra un enorme passo all’indietro. E in cui delle atlete si parla in termini non sportivi, ma sessisti: «La terza volta (la ginnasta Ginevra Parrini, ndr) in minigonna che le si vedeva anche il.