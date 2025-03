Tg24.sky.it - Delitto Garlasco, Alberto Stasi: "Emerga la verità ancora nascosta"

"Mi auguro che si possa arrivare alla, alla giustizia, per Chiara soprattutto”. A dirlo è, condannato a 16 anni per l'assassinio della ragazza, Chiara Poggi, il 13 agosto 2007 a, nel Pavese. Le parole disono un’anticipazione di un'intervista che l’uomo ha rilasciato al programma tv Le Iene che andrà in onda domani. L’allora fidanzato della vittima si è detto travolto da "uno tsunami di emozioni" ora che il caso è stato riaperto e che c’è un nuovo indagato per l’omicidio. È infatti dello scorso 11 marzo la notizia che Andrea Sempio, migliore amico del fratello di Chiara, è nuovamente indagato. Nuovamente perché già nel 2016 il suo nome era finito nel registro degli indagati a causa del DNA trovato sotto le unghie della ragazza. L’anno seguente, però le accuse erano state archiviate.