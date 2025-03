Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, Alberto Stasi alle Iene: “Spero che salti fuori la verità, ma non per me. Ho motivazioni più profonde”

(Pavia) – Ora che c'è un nuovo indagato, Andrea Sempio, per l'omicidio di Chiara Poggi, prova “uno tsunami di emozioni”, condannato a 16 anni per l'assassinio della ragazza. “Mi auguro che si possa arrivare alla, alla giustizia, per Chiara soprattutto - dice in un'intervistain onda domani, domenica 30 marzo - per la sua famiglia, per tutti quanti. Vivo con fiduciosa attesa, con speranza. Quello che ho in cuore è chela, che venga alla luce tutto quello che deve emergere, che non è ancora emerso. Nient'altro”. Anche perché, aggiunge, “io tra pochi mesi potrei anche essere definitivamente a casa, quindi non sono questi pochi mesi che per me fanno la differenza: hopiù, insomma, sarebbe molto più importante per me, per la mia famiglia e per Chiara, trovare la".