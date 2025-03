Lanazione.it - Delegazione delle Scotte in Cina. Il dg Barretta: "Impressionato . Alta qualità degli ospedali visitati"

Unadell’Aziendaero-universitaria Senese è stata in missione inper rafforzare gli accordi di collaborazione internazionale con alcune struttureere cinesi. Laera formata dal direttore generale, il professor Antonio, dalla direttrice sanitaria Maria De Marco, dalle dottoresse Benedetta Pieri e Nunzia Iodice dell’Ufficio Rapporti Internazionali dell’Aou Senese e dalla dottoressa Federica Centauri dello staff della direzione generale. Gli incontri sono stati numerosi e si sono svolti in due differenti province: il Gansu (25 milioni di abitanti) e l’Henan (95 milioni di abitanti). A Lanzhou, capoluogo del Gansu, ladell’Aou Senese ha incontrato i vertici del Gansu Provincial Hospital e del Gansu Mathernal and Child Health Care Hospital.