Scuolalink.it - Decreto PNRR, deroga immissioni in ruolo docenti 2025/26 entro il 31 dicembre: le misure approvate in CdM

Leggi su Scuolalink.it

Approvato in CdM il nuovo: tra le novità per la scuola, viene confermata laalle tempistiche ordinarie per leindei, permettendo l’assunzione anche da graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto, purchéil 10. La misura riguarda l’avvio dell’anno scolastico/26 e si inserisce nel quadro .in/26il 31: lein CdM Scuolalink.