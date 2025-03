Sololaroma.it - De Rossi: “Stasera guarderò la Roma. Allenare all’estero? Perché no”

Premiato al Salone d’Onore del CONI per il riconoscimento ASI Sport&Cultura, Daniele Deha parlato prima della premiazione. L’ex centrocampista si è espresso in primis sull’Ostia Mare: “C’è sempre lo sport dietro, il sociale e la nostra città. Il sociale è il calcio in generale, porta via la gente della strada, dai social e dalle console, poi c’è tanto calcio e sport dietro che muove il mio mondo da quando sono bambino”.E ancora: “Gli ostacoli sono quelli che sapevamo come tempistiche, permessi, tutte cose che non sono state brutte sorprese e delle quali eravamo al corrente. In campionato siamo partiti in maniera abbastanza turbolenta, mancano 5/6 partite e gli ostacoli ci sonosi vuole provare a cambiare rotta anche se non ho trovato una situazione disastrosa a livello sia calcistico sia tecnico.