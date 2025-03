Calciomercato.it - De Rossi scalpita: arriva l’annuncio sul ritorno in panchina | VIDEO CM.IT

L’ex allenatore della Roma parla del futuro a margine della consegna di un premio relativo alla sua avventura con l’OstiamareDaniele Deresta in attesa di una nuova esperienza indopo il divorzio a dir poco burrascoso con la Roma a settembre dopo il pareggio in casa del Genoa. Per i gialloè stato l’inizio della fine con Ivan Juric chiamato a sostituirlo, addirittura un ruolino complessivo da zona retrocessione e poi il nuovo cambio con l’arrivo di Claudio Ranieri. Un esonero che tuttora fa discutere per le modalità e le motivazioni, con la nota vicenda che ha visto come protagonista anche l’ex Ceo Lina Souloukou. Da quel momento Deha viaggiato tanto, ha studiato, si è aggiornato, cercando di metabolizzare una seperazione che per lui è stata dolorosissima e ancora lo è.