Quotidiano.net - Dazi Usa, stop agli ordini. Prosecco e agroalimentare in bilico, allarme dei Consorzi

Leggi su Quotidiano.net

A ridosso del 2 aprile, quando entreranno in vigore iimposti da Trump, diversi importatori americani corrono ai ripari. È il caso di Total Wine&More, che in una lettera del 14 marzo annuncia alle cantine italiane del proprio portfolio la sospensione momentanea degli acquisti. Con l’avvicinarsi dell’attesa data in cui il presidente Donald Trump intende applicaresu tutte le importazioni negli Stati Uniti, si consolida l'incertezza sul rischio finanziario associato. E, così, dopo una rincorsa negli ultimi due mesi per fare scorta dei prodotti agricoli italiani, primo fra tutti il vino, nelle ultime due settimane glisono fermi. A rischio ilLa seconda amministrazione Trump ha minacciatofino al 200%, mettendo a rischio circa 135 milioni di bottiglie di