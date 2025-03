Dave The Pik Turmel | il boss canadese che amputava gli arti arrestato a Tor Bella Monaca

Leggi su Open.online

È accusato di aver partecipato a una gang chegli. Oltre che di traffico di narcotici e sequestri di persona., ildella Blood Family Mafia del Québec, era nascosto in via Ceglie Messapico a Tor. Aveva prenotato un appartamento su Booking con un passaporto falso. The Pik era latitante da oltre un anno e mezzo quando è statonel suo nascondiglio dagli agenti del VI Distretto Casilino.L’alertIl Messaggero racconta che a segnalare la presenza del 29enne è stato l’alert inviato dal Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia Interpol alla sala operativa della Questura. Poi il blitz durante il quale la polizia ha sequestrato droga, sim card, un’agenda con annotazioni in francese e in arabo riportanti diverse cifre contabili e diversi scontrini fiscali.