Daria Kasatkina perché la tennista russa ha deciso di giocare per l’Australia

numero 12 del mondo, ha annunciato che rappresenteràdopo l’accettazione da parte del governo della sua richiesta di residenza permanente.ha sceltoLa 27enne nata a Togliatti (ex Stavropol) non torna in Russia da più di due anni dopo aver rivelato la sua relazione con una donna, la pattinatrice di figura estone Natalia Zabiaako, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang 2018. E’ anche una delle poche giocatrici russe a essersi pubblicamente opposta all’invasione dell’Ucraina.“è un posto che amo, incredibilmente accogliente. Qui mi sento totalmente a casa“, ha scritto in un messaggio pubblicato su Instagram. “Amo stare a Melbourne e non vedo l’ora di stabilirmi lì” ha aggiunto. “Avrò sempre rispetto e un affetto speciale per le mie radici, ma sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera e della mia vita sotto la bandiera australiana”, ha aggiunto.