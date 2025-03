Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita, recensione degli episodi 5 e 6: crossover inaspettati e serial killer sanguinolenti

Doppietta scoppiettante per il Diavolo Custode, che non solo torna ad indossare la maschera ma deve anche affrontare nuove e vecchie conoscenze. In streaming. Non sappiamo perché Disney+ abbia deciso di distribuire insieme il quinto e il sestoo di, la serie revival che ha riportato tra le fila dello streaming il Matt Murdock di Charlie Cox. Non si tratta di due parti dello stesso racconto, e nemmeno dievento. Qualcosa di particolare però in entrambi c'è: il primo è quasi una parentesi a se stante come spesso si legge nei fumetti originari, il secondo continua parte della storyline orizzontale di questa quarta stagione sotto mentite spoglie introducendo finalmente un villain che si era visto nel trailer. Ma vediamo nello specifico .