Damon Albarn spoilera l’uscita di un nuovo album dei Gorillaz

Giovedì sera si è tenuta al Théâtre du Lido di Parigi la prima mondiale dell’electro opera The Magic Flute II: La Malédiction, uno spettacolo in cui Mozart e Goethe incontrano i Kraftwerk. A realizzarla è stato, basandosi sul libretto di Jeremy Sans, a sua volta ispirata agli scritti di Goethe, che aveva a suo tempo immaginato un seguito del Flauto magico di Mozart ed Emanuel Schikaneder. Il cantautore britannico ha approfittato dell’occasione per annunciare la prossima uscita di undei, prevista nel 2025.Il disco arriverà a due anni di distanza da Cracker Island. In un’intervista alla rivista francese Les Inrockuptibles,ha dichiarato: «Sto finendo undei. Un’opera e un disco deimi sembrano abbastanza per il 2025!».