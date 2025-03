Sport.quotidiano.net - Dalle 10 in via Gramicia in campo i giovanissimi. Festival del minirugby domenica al Cus

Il futuro della palla ovalemattina passerà da Ferrara. Negli impianti cussini infatti (a partire10) si terrà un “” inserito nel calendario del Comitato Regionale Emilia Romagna della FIR e riservato alle categorie Under 8 e Under 10. A far compagnia ai giovani leoni del Cus Ferrara ci saranno gli amici di Guardians Legnago, Rugby Invictus San Pietro in Casale e Castel san Pietro. Un bel quadrangolare che non lesinerà emozioni sportive. In queste manifestazioni è il divertimento a regnare sovrano in barba al risultato. Giocare con e non contro avversari è l’aspetto principale. Il tutto nel rispetto delle regole e del fair play. L’under 8 allenata da Tommaso Tamberi (accompagnatori Luca Marchini e Simone Bergamini), schiererà Edoardo Bergamini, Jacopo Romagnoli, Alessandro Grossi, Matteo Isolini, Matteo Marchini, Samuele Palmiero, Sebastiano Braschi, Noah Manfredini, Leonardo Guglielmi, Alessandro Artioli.