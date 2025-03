Ilfattoquotidiano.it - Dall’antica Grecia ad oggi, la guerra piace a chi non la conosce

Da quando Ursula von der Leyen ha annunciato il suo piano di riarmo europeo, in Italia abbiamo assistito alla mobilitazione di numerosi intellettuali e artisti, che hanno ricordato ai contribuenti (le cui tasse finanzieranno non l’occupazione, l’educazione, la ricerca, la sanità, le pensioni e il welfare, ma la compravendita di armi) che questo sacrificio è necessario per difendere l’Europa, la sua storia e la sua cultura, quelle che hanno già prodotto, tra tante cose ottime, anche il colonialismo, il fascismo, il nazismo e due guerre mondiali.Dopo i maturi europeisti di piazza del Popolo, è sceso in campo anche Roberto Benigni, già cantore di quella “Costituzione più bella del mondo” che ripudia la, che ha asserito che l’Ue è “la più grande costruzione istituzionale, politica, sociale e economica degli ultimi 5000 anni realizzata dall’essere umano sul pianeta Terra”.