Dalla parte di Fido, arriva il patentino per i proprietari di cani

Unper idi? Esiste e si tratta di un’iniziativa promossa da Ats Brianza in collaborazione con il Comune di Villasanta ed Enpa Monza e Brianza. Lo scopo del progetto è la formazione didipiù consapevoli dei bisogni dei propri animali nonché dei corretti comportamenti da tenere per il rispetto della comunità, per favorire la convivenza tra animali e umani. Sarà possibile conseguirlo a partire da aprile attraverso un corso che si terrà in tre date: giovedì 3 aprile, martedì 15 aprile e giovedì 17 aprile, alla Sala Congressi di Villa Camperio, in via Confalonieri 55 a Villasanta, dalle ore 20 alle 23.30. Il corso sarà tenuto da esperti del settore che informeranno gli ascoltatori riguardo: lo sviluppo comportamentale nelle diverse fasi della vita dei, i loro bisogni fondamentali, la comunicazionena, gli obblighi di legge per i, la prevenzione dell’aggressività e le figure di riferimento in caso di problemi comportamentali.