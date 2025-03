Milanotoday.it - Dalla casa all’allenamento: la generosità di Icardi raccontata da Pinamonti

Leggi su Milanotoday.it

In un’intervista rilasciata a Sportweek, l’attaccante del Genoa Andreaha ripercorso la sua esperienza all’Inter, soffermandosi anche sul suo rapporto con Mauro.Le sue paroleIn Primavera dormivo in convitto, una volta in prima squadra dovevo cercarmi. La trovo, ma.