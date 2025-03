Tvplay.it - Dal Napoli al Bayern Monaco, colpo di scena: affondo per il bomber

Leggi su Tvplay.it

Ilha messo nel mirino un prolifico centravanti. Il, però, si è complicato a causa dell’inserimento del.E’ rivolta sia al campo che al mercato il pensiero del. Gli azzurri, infatti, sono ancora in corsa per lo scudetto e, nelle 9 gare che mancano alla conclusione del campionato, proveranno a ridurre l’attuale gap dall’Inter capolista e piazzare il sorpasso vincente. Al tempo stesso, il club ha cominciato a lavorare al fine di individuare il nuovo centravanti da acquistare sfruttando i proventi della cessione di Victor Osimhen. Il nome ritenuto ideale è stato trovato tuttavia la pista che conduce alla fumata bianca risulta in salita, a causa del recente inserimento del.Dalaldiper il(LaPresse) TvPlay.